Репетиция перед масштабной акцией. В ОК Юг прокомментировали подрыв партизанами железной дороги в Херсонской области

13 марта, 11:01
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Гуменюк назвала подрыв партизанами участка железной дороги в Херсонской области репетицией перед масштабной акцией (Фото:Кадр видео Атеш / Telegram)

Гуменюк назвала подрыв партизанами участка железной дороги в Херсонской области репетицией перед масштабной акцией (Фото:Кадр видео Атеш / Telegram)

Подрыв участка железнодорожного полотна партизанами в Херсонской области является «репетицией» перед масштабной акцией.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немножко порепетировать. Кроме того, надо осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы высвободить для своих действий другие», — сказала Гуменюк.

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По ее словам, партизаны в Украине помогают держать под контролем логистические и транспортные пути оккупантов.

11 марта участники украинского партизанского движения Атеш подорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной территории Херсонской области.

В результате диверсии было прервано снабжение по железной дороге российской армии в Херсонской и Запорожской областях.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1635017113822965761
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Партизаны Херсонская область Юг Украины Железная дорога Война России против Украины

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