Репетиция перед масштабной акцией. В ОК Юг прокомментировали подрыв партизанами железной дороги в Херсонской области
Гуменюк назвала подрыв партизанами участка железной дороги в Херсонской области репетицией перед масштабной акцией (Фото:Кадр видео Атеш / Telegram)
Подрыв участка железнодорожного полотна партизанами в Херсонской области является «репетицией» перед масштабной акцией.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию необходимо немножко порепетировать. Кроме того, надо осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы высвободить для своих действий другие», — сказала Гуменюк.
По ее словам, партизаны в Украине помогают держать под контролем логистические и транспортные пути оккупантов.
11 марта участники украинского партизанского движения Атеш подорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной территории Херсонской области.
В результате диверсии было прервано снабжение по железной дороге российской армии в Херсонской и Запорожской областях.