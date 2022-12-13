Появилось видео с последствиями подрыва стратегически важного для РФ моста в Мелитополе

13 декабря, 15:31
Поделиться:
Оккупанты использовали мост для переброски военной техники (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Оккупанты использовали мост для переброски военной техники (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

В соцсетях появилось видео с последствиями подрыва во временно подконтрольном РФ Мелитополе моста, который имел для российской армии большое стратегическое значение.

Читайте также:
«Безопасного места у военных РФ больше нет». Мэр Мелитополя рассказал об ударах ВСУ по оккупантам в городе

Как рассказал у себя в Telegram-канале мэр города Иван Федоров, именно из-за этой переправы оккупанты, ведущие в направлении Константиновки, перевозили свою военную технику с восточного направления.

Видео дня

Скриншот Google maps
Фото: Скриншот Google maps

На обнародованных кадрах видно, что из-за разрушения опор, провалились сразу два пролета моста, в результате чего передвижение по ним техники стало практически невозможным.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1602638019403681799
https://www.youtube.com/watch?v=kfKdv3UMIS4

Кто именно стоит за его подрывом, пока неизвестно. Украинские военные события пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X