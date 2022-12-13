Появилось видео с последствиями подрыва стратегически важного для РФ моста в Мелитополе
Оккупанты использовали мост для переброски военной техники (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
В соцсетях появилось видео с последствиями подрыва во временно подконтрольном РФ Мелитополе моста, который имел для российской армии большое стратегическое значение.
Как рассказал у себя в Telegram-канале мэр города Иван Федоров, именно из-за этой переправы оккупанты, ведущие в направлении Константиновки, перевозили свою военную технику с восточного направления.
На обнародованных кадрах видно, что из-за разрушения опор, провалились сразу два пролета моста, в результате чего передвижение по ним техники стало практически невозможным.
Кто именно стоит за его подрывом, пока неизвестно. Украинские военные события пока не комментировали.