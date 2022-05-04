Под Мелитополем российские оккупанты разыскивают «диверсантов»

4 мая, 06:41
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Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Facebook.

Российские оккупанты начали искать «диверсантов» сразу после подрыва моста возле Акимовки.

В Мелитополе обыскали цеха верхней площадки моторного завода.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/CAN4U7ofeeM

В селах близ города не обходят ни одного дома. Российские оккупанты, по данным ОВА, разыскивают участников АТО и ООС.

В частности, в Акимовской общине допросили более 40 человек.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/304503831859475&show_text=true&width=500
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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