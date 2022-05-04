Под Мелитополем российские оккупанты разыскивают «диверсантов» 4 мая, 06:41 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Facebook.



Российские оккупанты начали искать «диверсантов» сразу после подрыва моста возле Акимовки.

В Мелитополе обыскали цеха верхней площадки моторного завода.

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В селах близ города не обходят ни одного дома. Российские оккупанты, по данным ОВА, разыскивают участников АТО и ООС.

В частности, в Акимовской общине допросили более 40 человек.

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