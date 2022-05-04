Под Мелитополем российские оккупанты разыскивают «диверсантов»
Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Facebook.
Российские оккупанты начали искать «диверсантов» сразу после подрыва моста возле Акимовки.
В Мелитополе обыскали цеха верхней площадки моторного завода.
В селах близ города не обходят ни одного дома. Российские оккупанты, по данным ОВА, разыскивают участников АТО и ООС.
В частности, в Акимовской общине допросили более 40 человек.
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