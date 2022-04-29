Появилось видео со взорванным мостом, по которому РФ доставляла оружие и топливо из Крыма

29 апреля, 12:18
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Мост подорвали бойцы Движения сопротивления (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Мост подорвали бойцы Движения сопротивления (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В соцсетях появилось видео со взорванным железнодорожным мостом в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области, по которому войска РФ доставляла оружие и топливо из Крыма.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Как рассказали в командовании Сил специальных операций ВСУ, стратегически важный объект был уничтожен бойцами Движения сопротивления.

Видео дня

В результате диверсионной операции конструкция моста получила значительные повреждения, что сделало невозможным его дальнейшее использование российскими оккупантами, при том, что данный маршрут играл важную роль в наращивании сил противника в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

https://www.youtube.com/embed/tLmoLwUp2Fs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Мост Война России против Украины

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