Подрыв машины с полковником СБУ в Мариуполе: обвинительный акт направили в суд

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по сути по делу подрыва машины с полковником контрразведывательной службы СБУ Александром Хараберюшем в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемой вручили обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ей грозит пожизненное заключение.

В ГПУ напомнили, что гражданка Украины по предварительному сговору с боевиками "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший.

Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль машины и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве и активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия.

Мотивами совершения теракта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, теракт произошел 31 марта 2017 года. Полковник СБУ скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. Взрывное устройство установила женщина-диверсант.

В СБУ показали видеозапись, где зафиксировано, как женщина устанавливает взрывчатку в автомобиль Хараберюша.