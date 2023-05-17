Оккупанты устанавливают видеокамеры в Мелитополе для поиска партизан — Центр национального сопротивления

17 мая, 15:32
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Оккупанты пытаются бороться с партизанским движением в городе после массовых случаев подрывов коллаборантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты пытаются бороться с партизанским движением в городе после массовых случаев подрывов коллаборантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты активно развешивает камеры видеонаблюдения в Мелитополе Запорожской области в безуспешных попытках бороться с партизанским движением.

Об этом сообщили в Центр национального сопротивления.

По данным организации, россияне установили большое количество уличных камер, имеющих большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора.

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Таким образом они пытаются обезопасить себя от партизанского движения после массовых случаев подрывов коллаборантов.

В ЦНС подчеркнули, что эти попытки напрасны, потому что «оккупанты не имеют шансов победить украинское сопротивление».

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В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным мэра города Ивана Федорова, он лишился руки и ноги.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.

5 мая стало известно, что у россиян в городе началась паника. Федоров со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях оккупантов на заправках в городе. Также, по его данным, работникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Партизаны Мелитополь Видеокамеры Война России против Украины

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