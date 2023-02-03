Подрыв авто коллаборанта в Энергодаре: жителей призвали меньше выходить на улицу, россияне очень нервные и агрессивные

3 февраля, 12:30
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После подрыва коллаборанта в Энергодаре россияне очень нервные и агрессивные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После подрыва коллаборанта в Энергодаре россияне очень нервные и агрессивные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Энергодаре подорвали автомобиль с коллаборантом Евгением Кузьминым, в результате чего он погиб. Жителей города призвали меньше выходить на улицы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Сегодня рекомендуем энергодарцам, которые находятся в оккупированном городе, меньше выходить на улицу. Рашисты очень нервные и агрессивные, проявляют повышенное внимание к прохожим. Особенно в 5 микрорайоне», — написал он.

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Орлов добавил, что убитый предатель Кузьмин был бывшим украинским полицейским, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

Утром 3 февраля в Энергодаре произошел взрыв авто. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Автомобиль Запорожская область Энергодар Коллаборант Война России против Украины

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