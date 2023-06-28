«В готовности, все по команде». Журналисты идентифицировали оккупантов, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва — перехват 28 июня, 21:22 Журналисты получили перехват разговора российских военных в ночь подрыва Каховской ГЭС (Фото:Схеми, Слідство Інфо)

Журналисты установили российских оккупантов, которые находились на захваченной Каховской ГЭС перед терактом. В первый день полномасштабного российского вторжения ГЭС захватила 205-я отдельная мотострелковая «казачья» бригада.

В расследовании проекта Схемы и агентства Слідство.Інфо сказано, что в ночь подрыва Каховской ГЭС бойцы 205-й бригады страны-террориста должны были находиться в «готовности» к определенным действиям «по команде» — в частности, им приказывали оставить территорию через «точку отхода». Журналисты получили запись разговоров оккупантов:



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02:20 — Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, все по команде, как принял меня?



02:20 — Тут все уже, все, пошло.

02:21 — Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 — Та мы не сможем уже ничего забрать.

02:30 — ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02:34 — Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02:34 — Выйти не могут, все затоплено.

По данным расследователей, команда «выдвигаться на точку» прозвучала сразу после разрушения Каховской ГЭС.

Бригадой руководит 43-летний полковник Роман Титов из Алтайского края, а не Эдуард Шандура, как считалось до этого, — он заменил Шандуру по меньшей мере в августе 2022 года. По информации Главного управления разведки, Титов с марта 2015 года непосредственно участвует в российских преступлениях на территории Украины. У Титова есть судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия, ранее он командовал подразделениями, которые участвовали в войне против Украины в районах Луганска и Краснодона.

Журналисты получили список около 400 бойцов 205-й ОМСБр и установили нескольких оккупантов, которые лично контролировали захваченную Каховскую ГЭС, используя в том числе видео, снятое российскими пропагандистами. Среди них:

Инфографика: Схеми, Слідство Інфо

35-летний Арсен Пицхелаури — находится в Новой Каховке, его « вызвали на награждение» в Россию после теракта на ГЭС;

сержант инженерно-саперного батальона 205-й ОМСБр Руслан Магомедов, получил « орден За отвагу» в декабре 2022-го;

майор Денис Мищенко — заместитель командира 205-й бригады, который награждал Магомедова в Парке Славы Новой Каховки рядом с ГЭС.

Арсен Пицхелаури / Инфографика: Схеми, Слідство Інфо

Руслан Магомедов / Инфографика: Схеми, Слідство Інфо

Денис Мищенко / Инфографика: Схеми, Слідство Інфо

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов говорил, что за полчаса до подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС подразделению, которое находилось на этой территории, приказали срочно эвакуироваться.

СБУ публиковала перехват разговора россиян, которые обсуждали подрыв Каховской ГЭС их диверсионной группой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Россияне мешают эвакуации, обстреливают спасателей и гражданских.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



По данным штаба по ликвидации последствий российского теракта, по состоянию на 28 июня подтоплены два населенных пункта на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно захваченных территориях, уровень воды вошел в природное русло.