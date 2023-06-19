Одноразовая помощь. Кабмин установил порядок выплаты 5 тысяч гривен жителям зоны подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС 19 июня, 19:13 Жительница затопленного многоквартирного дома в Херсоне смотрит из окна, 10 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

19 июня Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты одноразовой материальной помощи в 5 тысяч гривен для лиц, проживающих в зоне подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня отдельным распоряжением устанавливаем порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн для лиц, проживающих в зоне подтопления в Херсонской и Николаевской областях», — заявил премьер.

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Он напомнил, что Кабмин уже выделил 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций людям, чьи дома были повреждены или разрушены в результате этой трагедии, и еще 560 млн грн — на единовременные выплаты пострадавшим.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 17 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно. По данным центра Нацсопротивления, только в оккупированных Олешках могли погибнуть более 500 жителей. По информации Херсонской ОГА, средний уровень воды по состоянию на 19 июня — 0,74 м.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.