Подрыв Каховской ГЭС. Международный уголовный суд начал расследование дела — Зеленский 11 июня, 23:02 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Fabrizio Bensch)

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонщину.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась», — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что представители международного правосудия воочию увидели последствия российского теракта и услышали, что российский террор продолжается обстрелами затопленной территории.

Зеленский сказал, что Украина активно способствует и в дальнейшем будет способствовать полностью независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом.

«Все наши правоохранители и другие институты максимально приобщены к этому процессу. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира», — добавил президент.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



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