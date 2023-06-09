Россией руководят нелюди, которые сознательно обстреливают места эвакуации на Херсонщине — Зеленский 9 июня, 02:17 8 июня россияне обстреляли Херсон во время эвакуации (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сознательно обстреливают места эвакуации на Херсонщине.

«Российские террористы пытаются еще более ухудшить ситуацию, которую они вызвали своим экоцидом. Абсолютно сознательно. Они продолжают обстреливать Херсон и общины области, уже затопленные террористами же. Они обстреливают даже точки эвакуации, что является уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что оккупанты бросили на произвол судьбы людей, проживающих на оккупированной левобережной части Херсонской области.

«Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это также абсолютно сознательный выбор российского руководства. Нет сейчас в мире тех, кто не увидел бы, что Россией руководят нелюди. Нелюди, которые лично и являются самой большой катастрофой на планете сегодня», — заявил глава государства.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

Инфографика: NV