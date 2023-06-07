В Минобороны показали, как военные помогают жителям подтопленного Херсона 7 июня, 03:13 Подтопленный Херсон (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Военные Государственной специальной службы транспорта Минобороны показали, как оказывают помощь жителям Херсона, который подвергся подтоплению в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Видео Министерство обороны обнародовало в Facebook.



«Военные Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины помогают горожанам в Херсоне добраться до безопасных мест», — говорится в заметке.

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В Минобороны отметили, что осуществляется перевозка в безопасные участки людей, которые оказались в зоне затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.