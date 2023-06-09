Запасов воды в Кривом Роге при экономном потреблении хватит на 1,5 месяца — Вилкул 9 июня, 00:45 Кривой Рог в данный момент не может получать воду из Каховского водохранилища (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что вследствие подрыва Каховской ГЭС, запасов воды в городе хватит на 1,5 месяца.

«Относительно ситуации с водоснабжением. Это сейчас главное. Сегодня в 03.20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южное, благодаря заранее проведенным работам, имеем запас при экономном потреблении — подчеркиваю при экономном — на 1,5 месяца», — заявил Вилкул.

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Он отметил, что город собирается реализовывать несколько проектов по водоснабжению для Кривого Рога.

«Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один — совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два — силами города. Ответственность большая, времени очень мало», — заявил Вилкул.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

Инфографика: NV