Из-за подрыва Каховской ГЭС каждый житель Кривого Рога должен сократить потребление воды на 40% - Вилкул 11 июня, 23:45 Проблемы с водой в Кривом Роге начались после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что каждый житель города должен на 40% сократить потребление воды.

«Промышленные предприятия уже до минимума сократили потребление, в села рядом с городом, на которые воду подает Кривбассводоканал, вода подается четыре часа в день. Но главный потребитель воды — население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый», — заявил Вилкул.



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Он подчеркнул, что к российскому теракту власть начала готовиться еще в прошлом году. В частности, максимально было наполнено Южное и Карачуновское водохранилища. Вилкул заявил, что максимальные запасы воды сейчас — на полтора месяца.

«Те технические решения, которые придется реализовать для подъема воды, еще никто и никогда в такие короткие сроки не делал. За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой», — сообщил глава МВА.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



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Инфографика: NV