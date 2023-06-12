К побережью прибивает мусор после подрыва Каховской ГЭС: в ВСУ предупредили об опасности 12 июня, 10:38 В побережью Одесской области прибило мины, смытые водой после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Думская / Telegram)

Убирать мусор, который снесло водой после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и прибивает к побережью, можно только после проверки специалистов. Там могу находиться опасные предметы.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«В кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонных полос, которые настроили россияне на левом берегу. Там может быть все, что угодно», — пояснила она.

Видео дня

Гуменюк добавила, что к берегу может прибивать не только якорные мины, но и мины-лепестки, которые мощно взрываются при малейшем прикосновении.

«Нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам — пиротехникам, взрывотехникам, чтобы обследовали местность и только после того, как дали заключение, можно включать добрую волю и очищать побережье», — резюмировала она.

После разрушения Каховской ГЭС и подтопления Херсонской области на берега Одесской области начало выносить мебель и бытовую технику.

Ранее власти города предупреждали, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в море могут попасть загрязняющие вещества и произойти засорение акватории. Находиться в пределах пляжных зон запрещено.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.