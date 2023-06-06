Самый критический день. В Укргидроэнерго рассказали, когда потоп достигнет своего пика — и когда вода начнет спадать 6 июня, 18:08 Дом культуры в центре Новой Каховки, затопленный после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня (Фото:Новая Каховка/Новости/Телеграм)

Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня.

Об этом сообщает Укргидроэнерго в Telegram.

Как заявил гендиректор компании Игорь Сирота: «Дальше произойдет стабилизация уровня воды. Через 4−5 дней вода начнет спадать».

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Фото: Укргидроэнерго

Ранее в Укргидроэнерго рассказали о том, какие меры будут предприняты для стабилизации ситуации уже сейчас. А после деоккупации Херсонской области будет построена новая ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Инфографика: NV