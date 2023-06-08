В Николаевской области подтоплены 16 населенных пунктов — Нацполиция

8 июня, 04:45
Поделиться:
Подтопление в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подтопление в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Национальная полиция Украины сообщила, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области подтоплены 16 населенных пунктов.

Подтопления произошли в Баштанском районе — оттуда эвакуировали людей.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:Bild) «Мы не получили ответа, я в шоке». ООН и Красный Крест не помогают Украине после подрыва Каховской ГЭС — Зеленский

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Видео дня

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаевская область Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X