Последствия российского теракта. Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема — Минприроды 10 июня, 14:14 Подтопленные территории после подрыва Россией Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:DeepState / Telegram)

В результате подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на утро субботы, 10 июня, из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в Facebook.

По подсчетам Минприроды, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд гривен.

Стрелец заявил, что ситуация в заповедниках остается критической. Под угрозой исчезновения находится 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

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Из-за подтопления был уничтожен Национальный природный парк Нижнеднепровский. Происходит обмеление акватории в нацпарках Великий Луг — на 4,2 метра и Каменская Сечь — на 6 метров.

Олешковским пескам, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях, грозит поднятие грунтовых вод.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Инфографика: NV

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

Председатель Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что по состоянию на 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище опустился до 12,5 м — это ниже так называемой «мертвой точки», ниже которой водозабор невозможен.