Каховская ГЭС: на Херсонщине уровень воды упал почти на четыре метра 11 июня, 21:05 Эвакуация людей в Херсоне, значительную часть которого затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Владислав Мусиенко)

По состоянию на воскресенье, 11 июня, в Херсонской области средний уровень воды упал до отметки 3,93 метра и эта цифра продолжает уменьшаться.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

«Сейчас вообще вдвое уменьшилось затопление площади. Сейчас она составляет 77 квадратных километров. Сейчас средний уровень воды составляет менее четырех метров — 3,95 в этот час. Эта цифра продолжает уменьшаться», — сказал Прокудин.

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В то же время он отметил, что подтопленными остаются 46 населенных пунктов. 32 на правом берегу и 14 на левобережье. На деоккупированной территории под водой еще остаются почти 3800 жилых домов.

Кроме того, председатель Херсонской ОВА отметил, что есть три населенных пункта, где полностью отошла вода. В ОВА уже есть механизм работы с этими населенными пунктами. Сначала на территории заходят взрывотехники, которые обезвреживают мины, а дальше правоохранители, экологи и коммунальные службы. Только после этого возможно возвращение местных жителей.

10 июня в подтопленных районах Херсона уровень воды снизился более чем на один метр.

11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега на Херсонщине, погибли три человека, еще 23 получили ранения.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечитьпитьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.