В Херсонской области из-за подтопления могут возникнуть эпидемии — ЦНС 3 июля, 03:19 Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Херсонской области есть вероятность возникновения эпидемии. На подтопленных районах расположены кладбища, скотомогильник и биотермическая яма.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что речь идет о 12 кладбищах, одном скотомогильнике и биометрической (биотермической) яме на оккупированных районах региона.

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Инфографика: NV

Такие данные циркулируют во внутренних документах оккупационной «администрации» подконтрольной войскам РФ территории Херсонской области, указывается в публикации.

«Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях», — отмечают в ЦНС.

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