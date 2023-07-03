В Херсонской области из-за подтопления могут возникнуть эпидемии — ЦНС

3 июля, 03:19
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Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Затопленая Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Херсонской области есть вероятность возникновения эпидемии. На подтопленных районах расположены кладбища, скотомогильник и биотермическая яма.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что речь идет о 12 кладбищах, одном скотомогильнике и биометрической (биотермической) яме на оккупированных районах региона.

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Инфографика: NV
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Такие данные циркулируют во внутренних документах оккупационной «администрации» подконтрольной войскам РФ территории Херсонской области, указывается в публикации.

«Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях», — отмечают в ЦНС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсонская область Эпидемия Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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