Спасатели эвакуировали людей в Херсонской области на украинских вездеходах Богун — видео 7 июня, 12:33 Спасатели на вездеходах Богун эвакуируют жителей Херсона, пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео ГСЧС)

Для эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, спасатели использовали вездеходы украинского производства Богун.

Соответствующее видео работы техники на улицах Херсона опубликовали в ведомства.

Там пояснили, что вездеходы могут беспрепятственно передвигаться по воде и в грязи.

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В настоящее время спецтранспорт используется для эвакуации мирного населения.

Машины оснащены бензопилами, лебедкой, шанцевыми инструментами, медоборудованием, а также средствами связи и современной навигацией.

Ранее сообщалось, что в Херсоне вода поднялась уже на пять метров и продолжает прибывать. В городе затопило почти все районы, людей эвакуировали из частного сектора. Также подтопило многоэтажки.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.