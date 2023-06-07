Спасатели эвакуировали людей в Херсонской области на украинских вездеходах Богун — видео
Спасатели на вездеходах Богун эвакуируют жителей Херсона, пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео ГСЧС)
Для эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, спасатели использовали вездеходы украинского производства Богун.
Соответствующее видео работы техники на улицах Херсона опубликовали в ведомства.
Там пояснили, что вездеходы могут беспрепятственно передвигаться по воде и в грязи.
В настоящее время спецтранспорт используется для эвакуации мирного населения.
Машины оснащены бензопилами, лебедкой, шанцевыми инструментами, медоборудованием, а также средствами связи и современной навигацией.
Ранее сообщалось, что в Херсоне вода поднялась уже на пять метров и продолжает прибывать. В городе затопило почти все районы, людей эвакуировали из частного сектора. Также подтопило многоэтажки.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.