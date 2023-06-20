В Болгарии и Турции на берегах Черного моря находят тела дельфинов с украинских берегов — Ермак 20 июня, 13:51 Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)

Последствия российского теракта на Каховской ГЭС ощутимы даже в Болгарии и Турции, где на берегах Черного моря находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано 150 таких случаев.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, не исключено, что течение может принести в страны, омываемые Черным морем, тела и других диких животных, в частности косуль, лисиц и зайцев из Южного региона Украины, поскольку на затопленной территории проживало около 20 тыс. особей диких животных.

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Ермак также подчеркнул, что пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру и могут добраться до Средиземноморья.

Кроме того, затоплено более 50 тыс. гектаров украинских лесов. По меньшей мере половина из них погибнет. Эта площадь больше, чем площадь лесов Исландии.

Председатель ОП также отметил, что Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой, которая составляет около 95 тыс. тонн живых биоресурсов.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.