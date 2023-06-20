Подрыв Каховской ГЭС: правительство установило местонахождение более 200 пропавших людей 20 июня, 19:02 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Правоохранителям удалось установить местонахождение более 200 человек, которые считались пропавшими без вести в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что горячая линия уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, продолжает получать обращения относительно пропавших людей, с которыми потеряна связь после подрыва Каховской ГЭС.

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По состоянию на вторник, 20 июня, в колл-центр поступило 311 обращений. При этом 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины, говорится в сообщении.

Также добавили, что пропавшими без вести из-за подрыва дамбы считаются 109 человек, чьи дела переданы в Национальную полицию для проведения розыска и следственных действий.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.