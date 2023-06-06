Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды в водохранилище стремительно падает — до 15 см в час
Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС приведет к затоплению ряда сел в Херсонской области, есть риски для работы ЗАЭС (Фото:t.me/Tsaplienko)
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище стремительно падает.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, каждый час уровень воды падает почти на 15 см.
«День начался с чрезвычайной ситуации. Рашистские террористы взорвали Каховскую ГЭС и плотину. В водохранилище быстро падает уровень воды. Каждый час — почти на 15 сантиметров», — добавил он.
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.
Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.