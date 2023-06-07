«В ответ — тишина». Украина предупреждала мир о минировании Россией Каховской ГЭС восемь месяцев назад — Подоляк 7 июня, 15:21 Украина предупреждала мир о минировании Россией Каховской ГЭС восемь месяцев назад (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Украина предупреждала международное сообщество о том, что Россия заминировала шлюзы Каховской дамбы, готовя техногенную катастрофу, но мир не реагировал на эти заявления, написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он сослался на свое сообщение, написанное еще в октябре прошлого года, и заявил, что Украина заранее предупреждала мир о планах РФ по минированию Каховской дамбы и затоплению территорий с целью остановить украинское контрнаступление.

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«В ответ… тишина. Ни беспокойства, ни предостережений. Июнь 2023-го. Россия взрывает Каховскую ГЭС. Может, пора начинать делать выводы? И может, время осознать, кто, когда, почему и как планировал „подрыв ГЭС“?», — подчеркнул Подоляк.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.