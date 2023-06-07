Подрыв Каховской ГЭС: в Британской разведке рассказали, угрожает ли падение уровня воды безопасности ЗАЭС 7 июня, 08:53 Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная в 120 км от Каховской ГЭС, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище, считают в Британской разведке.

Там заявили, что уровень воды в водохранилище был рекордно высоким перед обвалом ГЭС, что привело к затоплению в особо больших объемах ниже по течению.

«Конструкция дамбы, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что повлечет дополнительные подтопления», — добавили в ведомстве.



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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

В Снигиревской МВА сообщили, что в результате подрыва Каховской ГЭС, мост в селе Елизаветовка Николаевской области разрушен, а в селе Галагановка — полностью затоплен.

