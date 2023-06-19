«Машина со взрывчаткой» до сих пор стоит на руинах Каховской ГЭС — журналист
Подорванная российскими оккупантами Каховская ГЭС 16 июня 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Машина, которую заметили на Каховской ГЭС перед ее подрывом российскими оккупантами, осталась невредимой после теракта. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов со ссылкой на спутниковые снимки.
Ранее агентство Associated Press показало фото машины на Каховской ГЭС и предположило, что внутри была взрывчатка. Представитель украинского спецназа на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной бы не удалось разрушить дамбу, и предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный оккупантами взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.
Крутов показал спутниковый снимок машины, которая до сих пор находится на разрушенной ГЭС и, очевидно, не была взорвана.
«Понятия не имею, какое отношение автомобиль имеет к прорыву дамбы. Это у правого края дамбы, взорванной россиянами прошлой осенью при отступлении из Херсона. Спутниковый снимок Planet, сделанный сегодня, 19 июня, показывает, что машина все еще там и не была повреждена после разрушения дамбы», — написал он.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
По информации штаба ликвидации последствий теракта, подтоплены 39 населенных пунктов и 818 домов, погибли 18 человек (14 утонули, четверо получили смертельные огнестрельные ранения из-за российских обстрелов во время эвакуации). Без вести пропавшим считают 31 человека.
Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.