Подрыв Каховской ГЭС: США предоставили финпомощь пострадавшим от затопления

8 июня, 18:21
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Посольство США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Посольство США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

США оказали финансовую помощь украинцам из ряда населенных пунктов, пострадавших от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом NV сообщило посольство США в Украине.

Отмечается, что в первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы Агентства США по международному развитию (USAID) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь местному населению.

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  • Предоставлена денежная помощь 22,5 млн гривен для более 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать по 2200 гривен на каждого человека в течение трех месяцев. Программа охватывает домохозяйства из до пяти человек в пострадавших районах.

  • Было предоставлено горячее питание для 7 тысяч человек в Херсоне и Николаеве. Кроме того, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней, чтобы удовлетворить потребности населения.

  • Более 14 тысяч человек получили питьевую воду. Кроме того, США планируют передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды общинам в Херсонской и Днепропетровской областях.

  • Для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи, было предоставлено более 10 тысяч литров горючего.

  • Получены автобусы для поддержки правительственных мероприятий по эвакуации. Также предоставляются лодки для спасательных работ.

  • Для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема были развернуты специальные команды. Также распределено более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье.

  • Правительство США работает над поставкой насосов для критической инфраструктуры города Херсон.

Отмечается, что США продолжают оказывать помощь Украине. Страна уже начинает оценивать, какой вклад может сделать в долгосрочной перспективе по восстановлению.

8 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия. Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Инфографика: NV
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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

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Теги:   США Гуманитарная помощь Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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