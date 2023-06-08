Подрыв Каховской ГЭС: США предоставили финпомощь пострадавшим от затопления 8 июня, 18:21 Посольство США в Украине (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

США оказали финансовую помощь украинцам из ряда населенных пунктов, пострадавших от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом NV сообщило посольство США в Украине.

Отмечается, что в первые часы после подрыва Каховской ГЭС гуманитарные и аварийные группы Агентства США по международному развитию (USAID) и посольство США в Киеве начали оказывать немедленную помощь в эвакуации и гуманитарную помощь местному населению.

Видео дня

Предоставлена денежная помощь 22,5 млн гривен для более 1000 домохозяйств. Эта группа будет получать по 2200 гривен на каждого человека в течение трех месяцев. Программа охватывает домохозяйства из до пяти человек в пострадавших районах.

Было предоставлено горячее питание для 7 тысяч человек в Херсоне и Николаеве. Кроме того, планируется обеспечить дополнительное питание в течение следующих дней, чтобы удовлетворить потребности населения.

Более 14 тысяч человек получили питьевую воду. Кроме того, США планируют передать системы фильтрации воды и резервуары для хранения воды общинам в Херсонской и Днепропетровской областях.

Для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи, было предоставлено более 10 тысяч литров горючего.

Получены автобусы для поддержки правительственных мероприятий по эвакуации. Также предоставляются лодки для спасательных работ.

Для поддержки эвакуированных детей на вокзалах, во время транзита и на станциях приема были развернуты специальные команды. Также распределено более 17 850 других предметов помощи, включая гигиенические наборы и постельное белье.

Правительство США работает над поставкой насосов для критической инфраструктуры города Херсон.

Отмечается, что США продолжают оказывать помощь Украине. Страна уже начинает оценивать, какой вклад может сделать в долгосрочной перспективе по восстановлению.

8 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия. Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Инфографика: NV

Читайте также: Роман Свитан К чему нужно готовиться ВСУ после Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.