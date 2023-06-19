В британской разведке назвали количество оккупантов, которых РФ перебрасывает на другие направления после подрыва Каховской ГЭС 19 июня, 08:58 Войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via Reuters)

Россия перебрасывает, вероятно, несколько тысяч своих военных из Херсонской области на запорожское и бахмутское направления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британского ведомства, переброска происходит последние десять дней.

Потенциально в этом участвуют несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ и морской пехоты.

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«Передислокация войск, вероятно, отражает восприятие Россией того, что крупное украинское наступление через Днепр теперь менее вероятно после разрушения Каховской дамбы и вызванного этим наводнения», — резюмировали в британской разведке.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

При этом на юге наступление идет сразу на нескольких направлениях.

19 июня в Минобороны заявили, что подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км² и восемь населенных пунктов.

Инфографика: NV

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Он добавил, что у противника не было достаточно сил и средств, чтобы остановить Силы обороны Украины.