В британской разведке назвали количество оккупантов, которых РФ перебрасывает на другие направления после подрыва Каховской ГЭС
Войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via Reuters)
Россия перебрасывает, вероятно, несколько тысяч своих военных из Херсонской области на запорожское и бахмутское направления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британского ведомства, переброска происходит последние десять дней.
Потенциально в этом участвуют несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ и морской пехоты.
«Передислокация войск, вероятно, отражает восприятие Россией того, что крупное украинское наступление через Днепр теперь менее вероятно после разрушения Каховской дамбы и вызванного этим наводнения», — резюмировали в британской разведке.
В начале июня ВСУ начали контрнаступление.
В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.
При этом на юге наступление идет сразу на нескольких направлениях.
19 июня в Минобороны заявили, что подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км² и восемь населенных пунктов.
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Он добавил, что у противника не было достаточно сил и средств, чтобы остановить Силы обороны Украины.