В Николаеве начали падать темпы прибытия воды — мэрия

7 июня, 23:26
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На набережной в Николаеве возникли провалы из-за поднятия уровня воды в реке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

На набережной в Николаеве возникли провалы из-за поднятия уровня воды в реке (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что уровень прибытия воды в акватории города после подрыва Каховской ГЭС начал падать.

«Как видим, после 15:00 интенсивность уменьшается. Будем надеяться, что мы приближаемся к пику и дальше вода будет отходить», — заявил мэр города.

Сенкевич напомнил, что организовано круглосуточное дежурство городских служб и работников ГСЧС.

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По состоянию на 15:00 7 июня уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.

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Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Александр Сенкевич заявил, что Николаев станет транзитным пунктом для людей, которых вывозят из подтопленных территорий Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Далее их автобусами и поездами будут везти в другие регионы страны.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Александр Сенкевич Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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