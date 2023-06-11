Каховская ГЭС. С левого берега Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек
В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)
В воскресенье, 11 июня, с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек, из них 54 женщины и семь детей.
Об этом председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
«Всех деталей не могу раскрыть, но на сегодня с левобережья удалось вытащить уже 112 наших людей, из которых 54 женщины и семеро детей», — подчеркнул Прокудин.
Кроме того, он рассказал, что на левобережье удалось найти двух мужчин, которые спаслись от затопления, находясь на дереве. Сейчас обоих госпитализировали с переохлаждением и оказывают полный комплекс необходимой помощи.
Прокудин также сообщил, что в Херсонской области средний уровень воды упал до отметки 3,93 метра и эта цифра продолжает уменьшаться.
11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега на Херсонщине, погибли три человека, еще 23 получили ранения.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.