Каховская ГЭС. С левого берега Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек 11 июня, 21:47 В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)

В воскресенье, 11 июня, с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек, из них 54 женщины и семь детей.

Об этом председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Всех деталей не могу раскрыть, но на сегодня с левобережья удалось вытащить уже 112 наших людей, из которых 54 женщины и семеро детей», — подчеркнул Прокудин.

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Кроме того, он рассказал, что на левобережье удалось найти двух мужчин, которые спаслись от затопления, находясь на дереве. Сейчас обоих госпитализировали с переохлаждением и оказывают полный комплекс необходимой помощи.

Прокудин также сообщил, что в Херсонской области средний уровень воды упал до отметки 3,93 метра и эта цифра продолжает уменьшаться.

11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега на Херсонщине, погибли три человека, еще 23 получили ранения.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.