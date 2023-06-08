Уменьшилась интенсивность обстрелов. Россияне оттянули свои подразделения до 15 км с юга из-за подтопления — Гуменюк 8 июня, 09:38 Россияне оттянули свои подразделения с юга из-за подтопления (Фото:ГУР)

Интенсивность обстрелов Херсонщины снизилась, поскольку разлив воды в результате подрыва Каховской ГЭС заставил армию РФ на юге Украины оттянуть свои подразделения на 5−15 км.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, именно оттягивание подразделений России усложнило оккупантам работу минометных расчетов.

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Однако россияне все еще могут применять артиллерию и РСЗО и запускать БПЛА.

«Расслабляться совсем рано, тем более, что в первую ночь, когда продолжалась эвакуация, Херсон все же подвергался обстрелам, в частности те районы, из которых активно эвакуировали людей», — заявила Гуменюк.

Она добавила, что этой ночью не было обстрелов Херсона, но враг атаковал другие населенные пункты правого берега области. В частности, россияне активизировались на Очаковском направлении, обстреливая Очаковскую и Куцурубскую громаду, несмотря на то, что подъем воды перемещается ближе к морю.

«Очевидно, что и в направлении дельты Днепра будут большие подтопления», — сказала Гуменюк.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

