«Огонь в спину». В Херсонской области российские оккупанты атаковали лодку с гражданскими, шестеро раненых

11 июня, 17:20
Поделиться:
Взрывоопасные предметы, которые вода принесла на берег реки в Нововоронцовке и Осокоровке после разрушения дамбы Каховской ГЭС (Фото:Мост.Херсон / Telegram)

Взрывоопасные предметы, которые вода принесла на берег реки в Нововоронцовке и Осокоровке после разрушения дамбы Каховской ГЭС (Фото:Мост.Херсон / Telegram)

Российские оккупанты атаковали лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что оккупанты открыли огонь в спины гражданским.

«Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения», — написал Ермак.

Видео дня

Читайте также:
Обстрелы и ухудшение ситуации. В Херсонской ОВА призвали новых волонтеров с лодками пока не ехать в Херсон

Он также добавил, что люди добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Херсонская область Военные преступления РФ Война России против Украины Каховская ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X