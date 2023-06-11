«Огонь в спину». В Херсонской области российские оккупанты атаковали лодку с гражданскими, шестеро раненых 11 июня, 17:20 Взрывоопасные предметы, которые вода принесла на берег реки в Нововоронцовке и Осокоровке после разрушения дамбы Каховской ГЭС (Фото:Мост.Херсон / Telegram)

Российские оккупанты атаковали лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что оккупанты открыли огонь в спины гражданским.

«Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения», — написал Ермак.

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Он также добавил, что люди добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.