Россия оставляет возможность подрыва Каховской ГЭС на крайний случай — ОК Юг

21 октября, 11:28
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Факт минирования Каховской ГЭС известен, сообщили в ОК Юг (Фото:reform.energy)

Факт минирования Каховской ГЭС известен, сообщили в ОК Юг (Фото:reform.energy)

Российские оккупанты оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай». В частности, если у них рухнет оборона Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Факт минирования известен, они постоянно делают так, когда отступают, чтобы усложнить продвижение наших войск. Россияне знают, что мы будем гнать их до самой границы», — сказала Гуменюк.

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Также она отметила, что разговоры о подрыве ГЭС могут быть «пустыми спекуляциями информационного характера».

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области.

Эксперты отметили, что обвинения генерала Сергея Суровикина в адрес Украины — в частности ложь о якобы губительных для мирного населения планах ВСУ и затоплении Херсона — могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом».

https://www.youtube.com/watch?v=Z6PZrtpiGlQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины ГЭС Война России против Украины

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