Каховская ГЭС: подрыв дамбы расследуют полиция и СБУ — работают 10 оперативных групп 7 июня, 16:30 Полиция эвакуирует местных жителей в Херсоне, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Иван Антипенко)

Уголовное производство по факту подрыва Каховской ГЭС расследуют 10 следственно-оперативных групп, которые состоят из сотрудников Службы безопасности и Национальной полиции.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Над расследованием работает специально созданная межведомственная и межрегиональная группа из следователей СБУ и Национальной полиции. В рамках досудебного расследования правоохранители совместно с прокурорами проверяют все версии событий с целью установления обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц, говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия действуют 10 следственно-оперативных групп. После проведения осмотров открытых источников было составлено 40 протоколов. Кроме этого, были направлены запросы в государственные органы и службы.

Правоохранительные органы проводят фиксацию мест подтопления. В частности, осуществлен осмотр пяти мест событий с помощью квадрокоптера. Эти места находятся в зоне наблюдения и включают четыре объекта критической инфраструктуры в городе Херсон, связанные с водоснабжением и водоотводом.

Выяснено, что в результате повреждения дамбы произошло неконтролируемое вытекание воды с повышением уровня воды в нижней части реки Днепр до 12 метров.

В результате затопления было охвачено 26 населенных пунктов в деоккупированной части Херсонской области, где проживают более 42 тысяч жителей. Однако, пока нет точной информации о состоянии техногенной катастрофы на оккупированной территории Херсонщины.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.