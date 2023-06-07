«Катастрофа по приказу Путина». Оккупанты отходят после подрыва Каховской ГЭС. Почему это сделали именно сейчас — интервью NV с ГУРовцем Юсовым

7 июня, 14:00
NV Премиум
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне Новини)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне Новини)

Автор: Власта Лазур

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов убежден, что приказ на реализацию террористического акта — подрыв Каховской ГЭС россиянами — отдал лично диктатор Владимир Путин.

Почему он так считает, знали ли оккупанты о намерениях совершить преступление, Юсов рассказал в интервью Radio NV.

— Западные медиа уже понемногу анализируют события вокруг Каховской ГЭС. The New York Times утром написал о том, что взрыв изнутри — это самая вероятная причина разрушения Каховской ГЭС. Именно о взрыве изнутри официально сообщала и украинская сторона, в частности Главное управление разведки. Разведка еще в апреле прошлого года фиксировала, что российские военные на плотину устанавливают взрывчатку, и что рано или поздно это должно было произойти. Правильно ли я вас поняла?

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— Да, к сожалению. К сожалению, именно так это и есть. Действительно, Главное управление разведки фиксировало эту информацию и публично сообщало ее как публично, так и нашим партнерам, международным структурам. Позже также и политическое руководство, президент Украины публично сообщал эту информацию.

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Действительно, оккупанты перешли к минированию плотины и ГЭС фактически сразу после захвата, боясь контрнаступления украинских войск, готовясь к различным сценариям. Они очень долго готовили этот террористический акт. И недавно было принято окончательное решение о его реализации. Принято на самом высоком уровне, безусловно. Действия и события такого масштаба санкционируются решением самого высокого уровня. Я лично убежден, что персонально Владимир Путин дал этот приказ и это распоряжение.

— Это ваше личное мнение или такие сведения есть у украинской разведки?

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