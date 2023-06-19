На Каховской ГЭС за несколько дней до подрыва сфотографировали машину со взрывчаткой — AP 19 июня, 17:08 Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Появилось фото машины со взрывчаткой на Каховской ГЭС более чем за неделю до ее подрыва российскими оккупантами.

Обновлено в 19:50. Журналист Радио Свобода Марк Крутов опубликовал в Twitter спутниковый снимок, судя по которому, машина не взорвалась и до сих пор находится на остатках дамбы по состоянию на 19 июня.

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Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что российские оккупанты находились в критической зоне внутри ГЭС, где, как считает Украина, произошел взрыв.



Фото сделаны украинским беспилотником 28 мая — на них видна машина, припаркованная на ГЭС. В машине видны большие бочки, одна из которых, возможно, соединена с наземной миной, а кабель идет к удерживаемому российскими оккупантами берегу реки. Как пишет AP, неизвестно, сколько времени машина там простояла.



Представитель украинского спецназа на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной бы не удалось разрушить дамбу. Он предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.

Американский чиновник со ссылкой на разведданные подтвердил, что российские оккупанты «некоторое время располагались» в районе машинного зала на Каховской ГЭС.

В материале сказано, что Каховская ГЭС могла выдержать подрыв тысяч килограммов взрывчатки. Эксперт лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарт Каушал отметил, что у Украины нет никаких подобных ракет. Также российские оккупанты полностью контролировали ГЭС изнутри и снаружи, поэтому крайне маловероятно, чтобы некие «украинские диверсанты» могли незаметно пронести туда тысячи фунтов взрывчатки, пишет AP.

Журналисты отмечают, что у страны-террориста России был мотив, возможность и средства разрушить Каховскую ГЭС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что самой вероятной причиной катастрофы на Каховской ГЭС мог быть подрыв подводного прохода к машинному залу внутри плотины.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 17 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно. По информации Херсонской ОВА, средний уровень воды по состоянию на 19 июня — 0,74 м.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.