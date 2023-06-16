Подрыв Каховской ГЭС: жители Херсона получат компенсацию за разрушенное жилье 16 июня, 15:07 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Инная Вареница)

Правительство выделит 980 млн грн на выплаты компенсаций жителям Херсонщины за поврежденные и разрушенные в результате подрыва Каховской ГЭС дома. Также будет предоставлена единовременная финансовая помощь пострадавшим от затопления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам выездного заседания в Херсонской области.

По его словам, для выплаты единовременной государственной помощи пострадавшим от наводнения Кабмин выделит 560 млн. грн. Выплата будет составлять 5 тыс. грн.

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По сообщению Шмыгаля, 6,6 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на реализацию более 150 проектов по ремонтам и строительству школ, детских садов, больниц, жилых домов, водопроводов и канализации, теплосетей, бурению артезианских скважин.

Также местным бюджетам будет направлено 4,4 млрд. грн. субвенции на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из них почти 460 млн. грн. для Херсонщины и более 190 млн. — для Николаевщины.

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Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию больше года. Города и деревни ниже по Днепру затопило полностью или частично.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

На утро 15 июня в Херсонской области уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов .