«Люди находились на крышах всю ночь». В захваченной Голой Пристани затопило почти 200 домов 7 июня, 23:26 Волонтеры эвакуируют жителей Херсона после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

По состоянию на 20:00 среды, 7 июня, в оккупированной Голой Пристани затоплено 196 жилых домов, а уровень воды продолжает расти после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

«По состоянию на 20:00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжает расти каждый час», — сказал он.

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Он также отметил, что даже во время российских обстрелов местные жители не прекращают помогать другим спастись от «большой воды».

«Родные, держитесь. Весь мир видит, что с вами делают российские террористы. Мы делаем все возможное, чтобы вырвать вас из лап террористов!», — добавил глава ОГА.

Начальница Голопристанской ГВА Светлана Линник заявила Общественному, что по состоянию на 7 июня в Голой Пристани среди гражданского населения раненых или погибших нет.

«В Гопрах вопиющая ситуация. Уровень воды подходит, в некоторых местах до трех с половиной метров. Всю ночь люди находились на крышах. По состоянию на сегодня эвакуация от оккупационных властей отсутствует. Люди самостоятельно пытаются выжить, оказать друг другу помощь», — отмечает Линник.

Начальница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила о повышении уровня воды в разных населенных пунктах Херсонщины. Подтоплены Олешки, Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Песчановка, Правые, Левые Солонцы, Правые, Левые Саги.

Оккупационные власти эвакуацию жителей не организовывают.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что российские оккупанты бросили людей на захваченных территориях в Херсонской области.

«Абсолютно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонщины. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях… Без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных общинах. И это еще одно сознательное преступление России — после того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее», — сказав Зеленский.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

По состоянию на утро, 7 июня, сообщалось, что 85% территории оккупированного города Голая Пристань подверглось подтоплению из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Зеленский заявил, что ООН и Красный Крест не оказывают помощь в ликвидации последствий подтопления Херсонской области.