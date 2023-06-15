Машинное масло с Каховской ГЭС движется в направлении Черного моря — МВД 15 июня, 20:56 Берег Одессы после российского теракта на Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Из машинного зала Каховской ГЭС после российского теракта вытекает машинное масло, оно движется в направлении Черного моря.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк, передает пресс-служба министерства.



В эфире телемарафона Клименко добавил, что Украина обратилась к международным партнером и попросила помочь собрать масляную пленку.



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«Мы отслеживали акваторию Каховского водохранилища, реки Днепр, притоков Днепра. Наши специалисты делали все, чтобы найти, куда этот мазут делся. После того, как вода начала сходить, мы… установили, что это масло [находится] в поймах Каховского водохранилища… и на предприятиях правобережной части Херсона», — рассказал министр.

Инфографика: NV

Он также выразил надежду, что в ближайшие дни из домов украинцев в Херсонской области закончат откачивать воду. Клименко обратился к жителям пострадавших районов и призвал вакцинировать всех домашних животных, чтобы «минимизировать риски болезней и эпидемий».

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В штабе ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС 15 июня сообщили, что подтоплены 37 населенных пунктов, из них 20 — на территории, подконтрольной Украине. Затопило более 1800 домов.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 15 июня вода опустилась до уровня 1 м 92 см.