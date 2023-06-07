Подрыв Каховской ГЭС: 10 фактов, показывающих масштаб катастрофы, созданной россиянами — инфографика NV 7 июня, 17:42 Волонтеры эвакуируют жителей Херсонской области после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Ночью во вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Уровень поднятия воды с момента теракта достиг 5,5 метра, города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

NV публикует инфографику о последствиях подрыва Каховской ГЭС с 10 фактами о масштабе причиненного россиянами бедствия:



на правом берегу Днепра подтоплены 20 населенных пунктов ( по состоянию на 11:30 7 июня);

по состоянию на 11:30 7 июня); 17 населенных пунктов могут быть отселены ( 16 тысяч жителей);

16 тысяч жителей); только на правом берегу Херсонской области затоплены более 1900 домов;

эвакуированы 1548 человек ( по состоянию на 11:30 7 июня);

по состоянию на 11:30 7 июня); под угрозой уничтожения — 333 вида животных и растений, экосистемы нацпарков Нижнеднепровский, Великий Луг, Каменская Сечь, Белобережье Святослава;

будут затоплены 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель;

31 система орошения полей будет остановлена в Днепропетровской ( 30%), Херсонской ( 94%) и Запорожской ( 74%) областях;

30%), Херсонской 94%) и Запорожской 74%) областях; предварительная оценка ущерба от гибели биоресурсов — 10,5 млрд грн;

рыбная отрасль, как ожидается, может потерять 95 тысяч тонн взрослой рыбы;

в реку Днепр уже попало минимум 150 тонн машинного масла.

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Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва россиянами. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Инфографика: NV

После российского теракта президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

