Подрыв Каховской ГЭС: 10 фактов, показывающих масштаб катастрофы, созданной россиянами — инфографика NV
Волонтеры эвакуируют жителей Херсонской области после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Ночью во вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Уровень поднятия воды с момента теракта достиг 5,5 метра, города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
NV публикует инфографику о последствиях подрыва Каховской ГЭС с 10 фактами о масштабе причиненного россиянами бедствия:
- на правом берегу Днепра подтоплены 20 населенных пунктов (по состоянию на 11:30 7 июня);
- 17 населенных пунктов могут быть отселены (16 тысяч жителей);
- только на правом берегу Херсонской области затоплены более 1900 домов;
- эвакуированы 1548 человек (по состоянию на 11:30 7 июня);
- под угрозой уничтожения — 333 вида животных и растений, экосистемы нацпарков Нижнеднепровский, Великий Луг, Каменская Сечь, Белобережье Святослава;
- будут затоплены 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель;
- 31 система орошения полей будет остановлена в Днепропетровской (30%), Херсонской (94%) и Запорожской (74%) областях;
- предварительная оценка ущерба от гибели биоресурсов — 10,5 млрд грн;
- рыбная отрасль, как ожидается, может потерять 95 тысяч тонн взрослой рыбы;
- в реку Днепр уже попало минимум 150 тонн машинного масла.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва россиянами. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
После российского теракта президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.