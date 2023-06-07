Вода, ток и лекарства. В Херсонской области больницы получили питьевую воду и электроэнергию от генераторов — Кубраков 7 июня, 19:15 NV Премиум Из затопленных населенных пунктов продолжается эвакуация (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

В районах, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, медучреждения получили питьевую воду, аптеки — лекарства, а население — запрет на использование колодцев.



Больницы правобережной части Херсонщины обеспечены питьевой водой и запитаны от генераторов, в аптеках есть достаточно всех лекарств. А все пациенты, проживающие в наиболее пострадавшем от подрыва россиянами Каховской ГЭС регионе, могут обратиться за неотложной медицинской помощью по горячей линии 103.

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Об этом во время пресс-конференции в Херсоне сообщил Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.

По его словам, с целью предупреждения возникновения эпидемий на прилегающих к Днепру территориях власти запретили пить воду из открытых водоемов и колодцев, или пользоваться ею для приготовления пищи. Ведь в результате подтопления такая вода может содержать возбудителей инфекционных заболеваний, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около $1 млрд и минимум пять лет.