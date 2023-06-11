Подрыв Каховской ГЭС. Пострадавшие получат компенсации — Шмыгаль 11 июня, 20:09 Последствия подрыва Каховской ГЭС, 10 июня (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

В воскресенье, 11 июня, правительство провело совещание по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Все люди, пострадавшие от российского теракта, получат компенсации.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Совместно с чиновниками, начальниками ОГА и главами громад провели селекторное совещание по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС», — сообщил Шмыгаль.

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В частности, во время совещания обсудили:

продолжение эвакуационных работ,

организацию подвоза технической и питьевой воды в громады,

обеспечение мониторинга качества воды,

и ее очистки для обеспечения безопасности от эпидемий.

По данным премьера, на сегодняшний день уже эвакуированы более 2,7 тысячи человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов, привлечено 2 тысячи спасателей.

Сейчас подтопленными остаются более 4,3 тысячи зданий. Площадь затопления уменьшается, но до естественного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели.

«Мы должны оперативно создать реестр пострадавших громад, чтобы понимать нужды каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций», — сказал премьер.

По его словам, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского будет быстро наработан механизм компенсаций для людей, пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию», — добавил он.

Кроме того, будут проанализированы потребности каждой громады в воде и наработаны быстрые технические решения для обеспечения водоснабжения.

«В краткосрочном приоритете — артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должны начать строительство новых водопроводов и насосных станций», — рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что он дал соответствующие поручения руководителям ОВА и профильным министрам.

«Ожидаю уже на следующей неделе представления на рассмотрение правительства соответствующих проектов решений. Спасибо всем, кто борется с последствиями российского терроризма. Выстоим, победим, отстроим», — подчеркнул он.

Десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской области оказались под водой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Также подтоплены территории в Днепропетровской и Запорожской областях, но ситуация там не такая тяжелая.

Через несколько дней уровень воды в затопленных районах начал снижаться. На сегодняшнее утро в Херсонской области уровень воды составляет 4 метра 19 сантиметров. За последнюю ночь вода отступила еще на 25 сантиметров.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

