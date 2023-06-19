Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 18, из них 14 утонули 19 июня, 21:16 В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)

По состоянию на вечер понедельника, 19 июня, количество погибших гражданских в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС возросло до 18 гражданских. Из них 14 утонули, еще четыре — получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его данным, удалось эвакуировать 3 773 человека и 284 животных.

18 июня было известно о 17 погибших.

По данным МВД, вода продолжает отступать, но подтопленными остаются 39 населенных пунктов и 818 домов.

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Клименко также отметил, что спасатели ГСЧС, полицейские, гвардейцы, коммунальные службы, добровольцы и волонтеры продолжают работу.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.