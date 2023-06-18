Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 17, из них 13 в результате утопления 18 июня, 22:11 Эвакуация людей в Херсоне, значительную часть которого затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Владислав Мусиенко)

По состоянию на вечер 18 июня известно о гибели 17 гражданских лиц в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Из них 13 утонули, еще четыре — получили несовместимые с жизнью ранения во время эвакуации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Погибло 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Неразысканным остается 31 человек», — подчеркнул Клименко.

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17 июня было известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

По данным МВД, остаются подтопленными 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3 614 граждан, из них 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

Кроме того, Клименко добавил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.

«Процесс идет. Бесстрашные коммунальщики ежедневно работают над тем, чтобы вернуть людям воду», — подчеркнул министр.

В то же время глава МВД отметил, что в районах, где все еще отсутствует централизованное водоснабжение — в частности, это касается более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине, — была организована доставка питьевой и технической воды. По его данным, всего жителям Днепропетровщины было доставлено более 11 тысяч тонн воды.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.