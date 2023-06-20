Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 21 человека, из них пять — из-за прицельных выстрелов оккупантов 20 июня, 21:37 Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)

По состоянию на вторник, 20 июня, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Из них пять получили смертельные ранения в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его данным, еще 28 получили ранения, из них 16 — ликвидаторы катастрофы.

19 июня было известно о 18 погибших.

Видео дня

По данным МВД, подтопленными остаются 595 домов на Херсонщине.

Эпидемиологическая ситуация в регионе является стабильной и контролируемой.

Клименко напомнил о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. По его словам, такие факты отслеживают специальные группы.

Он также добавил, что местным жителям продолжают привозить питьевую и техническую воду, и поблагодарил всех, кто работает «без пауз и выходных».

«Систематически отбираем пробы воды как технической, так и питьевой. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям», — отметил Клименко.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.