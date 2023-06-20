Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 21 человека, из них пять — из-за прицельных выстрелов оккупантов
Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)
По состоянию на вторник, 20 июня, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Из них пять получили смертельные ранения в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
По его данным, еще 28 получили ранения, из них 16 — ликвидаторы катастрофы.
19 июня было известно о 18 погибших.
По данным МВД, подтопленными остаются 595 домов на Херсонщине.
Эпидемиологическая ситуация в регионе является стабильной и контролируемой.
Клименко напомнил о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. По его словам, такие факты отслеживают специальные группы.
Он также добавил, что местным жителям продолжают привозить питьевую и техническую воду, и поблагодарил всех, кто работает «без пауз и выходных».
«Систематически отбираем пробы воды как технической, так и питьевой. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям», — отметил Клименко.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.