В Кремле нашли оправдание, почему не пустили миссию ООН на подтопленный левый берег Херсонской области

19 июня, 15:13
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Кремль (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремль (Фото:REUTERS/Stringer)

Спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что оккупанты не пустят представителей ООН на подтопленные территории левого берега Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС, потому что им «трудно гарантировать безопасность».

Об этом он сказал в понедельник, 19 июня, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Песков заявил о «постоянных провокациях» якобы со стороны Украины, солгав об «обстрелах гражданских объектов» и сославшись на «другие нюансы».

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«Здесь это все очень сложно, очень сложно обеспечить им [представителям ООН] безопасность», — сказал он.

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Ранее гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что российские оккупанты отказали представителям Организации объединенных наций в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали после подрыва Каховской ГЭС. До этого она говорила, что Москва не дала им гарантии.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

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Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 17 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ООН Кремль Херсонская область Дмитрий Песков Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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