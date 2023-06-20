Спасатели завершили основные работы по эвакуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС 20 июня, 12:06 Спасатели эвакуировали жителей Херсонской области и, в частности, Херсона, пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:ГСЧС/Telegram)

Спасатели завершили основные работы по эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших в результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге.

«Основная работа по проведению эвакуационных мероприятий в Херсонской области проведена, люди понемногу уже начали возвращаться в собственные дома», — отметил он.

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По словам Хорунжего, всего было эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 маломобильных людей.

Также из зоны затопления были эвакуированы 284 животных.

Вода продолжает уходить. По состоянию на утро вторника, 20 июня, она находится на уровне 31 см.

Подтопленными остаются 818 домов.

Представитель ГСЧС уточнил, что на правом берегу Днепра подтоплены четыре населенных пункта, на оккупированном левом — 17.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 17 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удавалось проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Уровень воды в подтопленных населенных пунктах значительно снизился, начинаются работы по устранению последствий подрыва Каховской ГЭС.



