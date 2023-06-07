«Мы не получили ответа, я в шоке». ООН и Красный Крест не помогают Украине после подрыва Каховской ГЭС — Зеленский 7 июня, 21:12 Владимир Зеленский (Фото:Bild)

ООН и Красный Крест не оказывают помощь в ликвидации последствий подтопления Херсонской области, которое произошло в результате подрыва Каховской ГЭС, осуществленного российскими оккупантами.

Об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, такие организации были созданы с целью оказания помощи в таких катастрофах. Однако на данный момент ни ООН, ни Красный крест не оказывают Украине помощь в борьбе с катастрофой.

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«Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла много часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны первыми быть там, чтобы спасать жизни. Потому что именно для этого создавались эти структуры», — подчеркнул Зеленский.

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Зеленский выразил свое разочарование реакцией обеих организаций на запросы из Украины о получении помощи.

«Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатичная», — подчеркнул президент.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Зеленский также заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Там заявили, что гражданское население не является целью для атак, но избежали упоминания о том, кто мог организовать подрыв.