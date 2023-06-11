Около 700 тысяч украинцев могут остаться без питьевой воды — ООН 11 июня, 15:53 Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют лишиться доступа к питьевой воде. Отмечается, что речь идет как о территориях под контролем Украины, так и о временно оккупированных Россией.

Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Надвигается проблема отсутствия надлежащей питьевой воды для этих 700 000 человек», — сказал Гриффитс.

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По его словам, ООН уже обеспечила помощь 30 тысячам жителей затопленных территорий, которые находятся под контролем Украины. На месте работают волонтеры. В то же время российские военные не предоставили организации доступа к оккупированным территориям для оказания помощи пострадавшим.

Гриффитс считает, что наводнения в низовьях Днепра неизбежно приведут к снижению объемов экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и уменьшению доступного количества пищи для миллионов людей.

Он также добавил, что надвигается проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской атомной электростанции.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест и ООН не помогают Украине после подрыва россиянами Каховской ГЭС и Киев не получил от них ответа. Он призвал международные организации немедленно присоединиться к спасательной операции на оккупированной части Херсонщины.

8 июня Украина и ООН согласовали план эвакуации населения с оккупированного левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения значительны.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.